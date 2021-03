Serie A, Conte e altri due tecnici squalificati dal Giudice sportivo (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo l'ammonizione presa ieri durante il match con l'Atalanta, il tecnico dell'Inter Antonio Conte, la quinta in stagione, è scattato un turno di squalifica per il mister pugliese. Questa la decisione del Giudice sportivo, che ha anche fermato per due giornate il tecnico del Parma Roberto D'Aversa "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Un turno di stop anche per l'allenatore del Crotone Serse Cosmi "per avere, durante l'intervallo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".Il Giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 marzo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 marzo 2021) Dopo l'ammonizione presa ieri durante il match con l'Atalanta, il tecnico dell'Inter Antonio, la quinta in stagione, è scattato un turno di squalifica per il mister pugliese. Questa la decisione del, che ha anche fermato per due giornate il tecnico del Parma Roberto D'Aversa "per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni gravemente offensive; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Un turno di stop anche per l'allenatore del Crotone Serse Cosmi "per avere, durante l'intervallo, proferito un'espressione blasfema; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".Ildott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 9 marzo ...

Advertising

Gazzetta_it : #Moratti: '@Inter, carattere da scudetto. #Lukaku incredibile. #Conte, più di un allenatore' - Inter : Di nuovo in campo in Serie A: domani c'è #ParmaInter. Seguiamo la conferenza di Antonio Conte - Gazzetta_it : #SerieA, gli squalificati: #Conte, il 5° giallo vale la squalifica. Due turni a D’Aversa, uno a Cosmi per bestemmie… - gabrielescimoto : RT @Anto__rus: Altri due mesi di interismo e Antonio Conte si mette a cantare: 'Io non rubo il campionato, e in Serie B non son mai stato.… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Serie A, giudice sportivo: strage per gli allenatori. Una giornata a Conte e Cosmi, due a D'Aversa -