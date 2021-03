Sergio Mattarella, il capo dello Stato lascia lo Spallanzani dopo aver ricevuto il vaccino anti-Covid. Le immagini (Di martedì 9 marzo 2021) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione antiCovid nell’Istituto Spallanzani. Al presidente è stata somministrata una dose di vaccino Moderna così come previsto per le persone che hanno la sua età. dopo essere Stato vaccinato, Mattarella ha atteso 15 minuti prima di lasciare l’ospedale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Il Presidente della Repubblica,, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazionenell’Istituto. Al presidente è stata somministrata una dose diModerna così come previsto per le persone che hanno la sua età.esserevaccinato,ha atteso 15 minuti prima dire l’ospedale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

