Senatore leghista sale sul palco e viene contestato dai lavoratori dello sport: "Scendi, buffone. Ci avete tradito" – Video (Di martedì 9 marzo 2021) Sul palco della manifestazione indetta dai gestori di palestre a piazza del Popolo, a Roma, è intervenuto anche il Senatore leghista William De Vecchis:. Ma durante il suo discorso i partecipanti hanno contestato il parlamentare con fischi e urla. De Vecchis, lasciando la piazza, ha commentato con i cronisti: "Non è una contestazione alla Lega o al nuovo governo, ma a quello che è avvenuto nei mesi precedenti. La Lega ci mette la faccia. Faccio mia la loro contestazione. Ci dobbiamo sbrigare". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

