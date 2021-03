Sempre più donne nella diplomazia italiana e francese (Di martedì 9 marzo 2021) La diplomazia veste rosa e parla francese. La chiave di lettura da cui parte Laurence Badel, professoressa di Storia Contemporanea all’Università Parigi 1 Panthéon-Sorbonne nel suo ultimo libro, Diplomaties européennes (ed. Presses de Sciences Po 2021) parte proprio da qui. “Una riflessione d’insieme, sull’evoluzione che ha avuto il ruolo della donna nell’ambito delle diplomazie europee”. La presentazione del volume, ieri, ha aperto una serie di Dialoghi del Farnese italo-francesi sulle relazioni internazionali di entrambi i paesi, in ambito europeo, mediterraneo e globale, promossi dall’Ambasciata di Francia e dell’Institut Français Italia. Ad aprire la rassegna è Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia. “La crisi sanitaria che viviamo – così il diplomatico – ci porta a riflettere sulle debolezze, sui fallimenti del nostro mondo e su ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Laveste rosa e parla. La chiave di lettura da cui parte Laurence Badel, professoressa di Storia Contemporanea all’Università Parigi 1 Panthéon-Sorbonne nel suo ultimo libro, Diplomaties européennes (ed. Presses de Sciences Po 2021) parte proprio da qui. “Una riflessione d’insieme, sull’evoluzione che ha avuto il ruolo della donna nell’ambito delle diplomazie europee”. La presentazione del volume, ieri, ha aperto una serie di Dialoghi del Farnese italo-francesi sulle relazioni internazionali di entrambi i paesi, in ambito europeo, mediterraneo e globale, promossi dall’Ambasciata di Francia e dell’Institut Français Italia. Ad aprire la rassegna è Christian Masset, Ambasciatore di Francia in Italia. “La crisi sanitaria che viviamo – così il diplomatico – ci porta a riflettere sulle debolezze, sui fallimenti del nostro mondo e su ...

SanremoRai : Siamo contenti di aver contribuito al “Sanremo più social di sempre” e di esserci emozionati “leggendo” tutti i vos… - MarroneEmma : Oggi e sempre, ricordatevi che unite possiamo fare la differenza. Guardate le mie stories per scoprire di più sul p… - Quirinale : #8marzo, #Mattarella: La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente… - dianaIesky : dodici anni fa iniziava una delle storie d'amore più belle di sempre vado un attimo a piangere e torno… - Gio53094568 : Pensare che è già passato un anno e che non è ancora cambiato niente fa male. Questa situazione sta diventando semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Gruppo Hera, online il nuovo sito progettato per valorizzare il modello multiutility ... ma anche per rimarcare la volontà e la naturale inclinazione della multiutility a coinvolgere sempre più tutti i suoi stakeholder, sfruttando le possibilità offerte dal digitale". Tra le tante ...

Il regalo di Giulia De Lellis? Farsi massaggiare il fondoschiena Ha festeggiato l'8 marzo tra omaggi di ogni tipo e fiori, pacchetti e sorprese, ma il regalo che più ha gradito è stato un buon massaggio… al fondoschiena. 'Ne avevo proprio bisogno' scrive ...sempre

Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it ... ma anche per rimarcare la volontà e la naturale inclinazione della multiutility a coinvolgeretutti i suoi stakeholder, sfruttando le possibilità offerte dal digitale". Tra le tante ...Ha festeggiato l'8 marzo tra omaggi di ogni tipo e fiori, pacchetti e sorprese, ma il regalo cheha gradito è stato un buon massaggio… al fondoschiena. 'Ne avevo proprio bisogno' scrive ...