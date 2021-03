Selena Gomez lascia la musica? Le parole che allarmano i fan (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ex stellina Disney ha rilasciato un'intervista che ha lasciato tutti senza parole L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 marzo 2021) L'ex stellina Disney ha rito un'intervista che hato tutti senzaL'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

SemideaW : RT @ljttlewolf: Selena Gomez si conosce per i Maghi di Waverly, non perché è stata con Justin Bieber ignoranti - Lou_is_a_bubi : RT @ljttlewolf: Selena Gomez si conosce per i Maghi di Waverly, non perché è stata con Justin Bieber ignoranti - fennyobsessiasr : RT @_SelenaGITALY: “Ricordo di essere andata in spiaggia con alcuni membri della famiglia che erano in visita, e abbiamo visto, in lontanan… - needmendess : RT @_SelenaGITALY: “Ricordo di essere andata in spiaggia con alcuni membri della famiglia che erano in visita, e abbiamo visto, in lontanan… - dalila_cav : RT @ljttlewolf: Selena Gomez si conosce per i Maghi di Waverly, non perché è stata con Justin Bieber ignoranti -