Segre: «Il mio pensiero va alla moltitudine di anziani disarmati morti soli, lontani dai loro figli» (Di martedì 9 marzo 2021) Ieri l’Italia ha raggiunto quota centomila vittime per Covid. Repubblica intervista la senatrice a vita Liliana Segre. «Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante? Sono attonita. La cifra simbolica dei centomila morti è una tappa spaventosa, lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questa guerra feroce sono state causate da un nemico invisibile». La Segre si dice addolorata soprattutto per la morte di centinaia di anziani, soli, senza la vicinanza delle loro famiglie. «Sa, chi come me ha vissuto la guerra, è abituato all’idea della morte e della perdita, come all’idea che bisogna resistere, farsi forza e andare avanti. Ma in questa pandemia, in questa moderna guerra mondiale che stiamo ancora ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 9 marzo 2021) Ieri l’Italia ha raggiunto quota centomila vittime per Covid. Repubblica intervista la senatrice a vita Liliana. «Io sono una persona normale, una cittadina come gli altri. Cosa posso dire di sensato davanti a un numero così impressionante? Sono attonita. La cifra simbolica dei centomilaè una tappa spaventosa, lascia sbalorditi, soprattutto perché le vittime di questa guerra feroce sono state causate da un nemico invisibile». Lasi dice addolorata soprattutto per la morte di centinaia di, senza la vicinanza dellefamiglie. «Sa, chi come me ha vissuto la guerra, è abituato all’idea della morte e della perdita, come all’idea che bisogna resistere, farsi forza e andare avanti. Ma in questa pandemia, in questa moderna guerra mondiale che stiamo ancora ...

