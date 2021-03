Secondo volo su Parzanica Vaccinati i 70enni - Foto (Di martedì 9 marzo 2021) «La collaborazione tra gli attori del sistema sanitario, in questo caso di Asst Bergamo Est e Ats, insieme alla Protezione Civile, ha prodotto i frutti attesi, riuscendo a realizzare un altro importante risultato per il territorio. Dopo aver vaccinato tutti gli over 80, si è tornati a volare a Parzanica, in soccorso dei cittadini rimasti isolati a causa della frana». Leggi su ecodibergamo (Di martedì 9 marzo 2021) «La collaborazione tra gli attori del sistema sanitario, in questo caso di Asst Bergamo Est e Ats, insieme alla Protezione Civile, ha prodotto i frutti attesi, riuscendo a realizzare un altro importante risultato per il territorio. Dopo aver vaccinato tutti gli over 80, si è tornati a volare a, in soccorso dei cittadini rimasti isolati a causa della frana».

Advertising

bluecornflowerr : @eliophobia volo, anche a me è uscito ushijima 0% secondo me è così con chiunque - LuigiF97101292 : RT @perchetendenza: 'Dubai': Perché secondo quanto riportato da @LaStampa Matteo Renzi è giunto negli Emirati Arabi Uniti con un volo priva… - federico20056 : RT @martina16153059: Comunque dato che pare che Tommy abbia rifiutato l’Isola ( programma in prima serata su Canale5 non pizza e fichi inso… - fenji83 : RT @martina16153059: Comunque dato che pare che Tommy abbia rifiutato l’Isola ( programma in prima serata su Canale5 non pizza e fichi inso… - tinyraindropss : RT @martina16153059: Comunque dato che pare che Tommy abbia rifiutato l’Isola ( programma in prima serata su Canale5 non pizza e fichi inso… -