“Se precipiti nella povertà | senza colpa e a causa delle misure di Stato | rimani solo” | la testimonianza di una famiglia disperata

Leggi su ilparagone

(Di martedì 9 marzo 2021) Nudi e crudi. Dai racconti che vengono riportati sulla Repubblica il concetto che emerge è questo: see adi. Aumenta spaventosamente la lista di persone che fino a prima dell’inizio della pandemia rientravanocategoria della normalità, famiglie che certo non navigavano nell’oro, però riuscivano a stare dietro alle spese necessarie e riuscivano a vivere una vita serena. Adesso sono loro che rientrano tra la filapersone costretta a rivolgersi altrove per avere aiuto. “Fino a un anno fa, la nostra è stata unanormale. Semplice, ma in casa il necessario non ...