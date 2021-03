Scuse di Corona Ma per il pg deve tornare ancora in cella

(Di martedì 9 marzo 2021) Cristina Bassi Fabrizionel suo percorso di affidamento terapeutico starebbe facendo di tutto tranne che curarsi, utilizzando gli spazi di libertà che gli vengono concessi in modo strumentale Fabrizionel suo percorso di affidamento terapeutico starebbe facendo di tutto tranne che curarsi, utilizzando gli spazi di libertà che gli vengono concessi in modo strumentale, mentre il «rispetto delle prescrizioni» è la prima forma per dimostrare «l'adesione al programma terapeutico». È questa la posizione, esposta ieri davanti al tribunale di Sorveglianza, dal sostituto pg di Milano Antonio Lamanna, che ha chiesto la revoca del differimento pena per l'ex agente fotografico e quindi il suo ritorno in carcere. I giudici, presieduti da Marina Corti, decideranno nei prossimi giorni. Il fine pena perè fissato ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuse Corona

LEDI'Mi dispiace, se ho sbagliato, come dite voi, se ho commesso gravi violazioni, come dite voi (...) vi chiedo scusa'. Così Fabrizio, con degli appunti scritti a mano e da lui ...'I reati li ho commessi tutti nel 2006 - 2007 - 2008 - scrive ancora- ma da 15 anni non ho commesso più un reato (...) durante la notte ho i flashback come i reduci del Vietnam (...) non sono ...«Mi dispiace, se ho sbagliato, come dite voi, se ho commesso gravi violazioni, come dite voi (...) vi chiedo scusa». Così Fabrizio Corona, con degli appunti scritti a mano e da ...L'ex fotografo ha messo online due pagine di appunti scritti a mano nei quali si definisce "un essere umano, non un criminale" e chiede scusa ammettendo di aver sbagliato ...