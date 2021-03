Scuole Lombardia, Fontana: “Non escludo chiusura anche settimana prossima” (Di martedì 9 marzo 2021) Le Scuole resteranno ancora chiuse in Lombardia? "Non escludo nulla, non ci sbilanciamo. Valutiamo con cautela, con attenzione e con serietà la situazione". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio Fontana, a margine della presentazione dell'attività del 'Treno sanitario' di Areu Lombardia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) Leresteranno ancora chiuse in? "Nonnulla, non ci sbilanciamo. Valutiamo con cautela, con attenzione e con serietà la situazione". Lo ha detto il governatore lombardo, Attilio, a margine della presentazione dell'attività del 'Treno sanitario' di Areu. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : @ECilona @zevunderskin @Cartabellotta Chi mi ha messo in difficoltà? Dove? Guardi che semplicemente il signore in q… - AzzolinaLucia : Come già segnalato in Campania, e in altre zone d’Italia compresa la Lombardia, una scena che si ripete: si chiudon… - petergomezblog : Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” .… - NIKLUPUS : 'Riapertura scuole in #Lombardia, in zona arancione superiori tornano in presenza'. Questa notizia é del 22 gennaio… - AomeiPartition : @edigram @GiorgioComitini @UnrollThread Lezioni da Orban @Borghi le ha avute? Ah, le scuole son chiuse e niente DAD… -