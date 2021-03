Scuola | caos sulla presenza in aula dei “figli dei lavoratori essenziali”

Leggi su ilparagone

(Di martedì 9 marzo 2021) Non c’è pace per un settore dellasempre più nel, con i disagi a carico delle famiglie italiane che sembrano moltiplicarsi di settimana in settimana. L’avvento del governo Draghi al posto del Conte bis non ha risolto i problemi, anzi, con l’ultimo weekend che ha fatto registrare un clamoroso cambio di regole in corsa: fino a domenica 7 marzo i presidi sapevano di dover accogliere gli alunni in, poi una nota del capo di Gabinetto del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha dato invece indicazione di rimandarli a casa. Didattica a distanza, con la sola eccezione degli alunni con bisogni educativi speciali. Bianchi, di fronte alle richieste delle Regioni, ha preferito fermare tutto in attesa di ulteriori approfondimenti. Tra qualche giorno, dunque, potrebbero esserci di nuovo indicazioni sul ritorno a ...