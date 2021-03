Scuola: Bianchi, 'si spezzi circuito disuguaglianze costruendo comunità educanti' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La pandemia ha esasperato le situazioni ma le diversità e diseguaglianze, oggi insostenibili, c'erano anche prima. Noi dobbiamo spezzare questo circuito infame". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che, individuando nel terzo settore la struttura portante di un paese, ha aggiunto: "Io credo che la via sia la costruzione di una comunità educante", fondata "sui diritti inviolabili delle persone" ma anche "da parte di tutti sull'inderogabile dovere della comunità", della "solidarietà competente, capace, strutturata, organizzata". "Ci sono diseguaglianze di genere, di territorio e sociali insostenibili e che minano nostra democrazia - ha spiegato - Questo bando viene in un momento giusto. Bisogna investire nella partecipazione attiva delle persone alla vita collettiva". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "La pandemia ha esasperato le situazioni ma le diversità e diseguaglianze, oggi insostenibili, c'erano anche prima. Noi dobbiamo spezzare questoinfame". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizioche, individuando nel terzo settore la struttura portante di un paese, ha aggiunto: "Io credo che la via sia la costruzione di unaeducante", fondata "sui diritti inviolabili delle persone" ma anche "da parte di tutti sull'inderogabile dovere della", della "solidarietà competente, capace, strutturata, organizzata". "Ci sono diseguaglianze di genere, di territorio e sociali insostenibili e che minano nostra democrazia - ha spiegato - Questo bando viene in un momento giusto. Bisogna investire nella partecipazione attiva delle persone alla vita collettiva".

