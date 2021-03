Scoperto nuovo sintomo che indica l’infezione da coronavirus (Di martedì 9 marzo 2021) Come indicato, si tratta di lesioni di diverse tipologie, che gli scienziati Vassilios Vassiliou e Subothini Sara Selvendran dell'Università dell'East Anglia hanno raggruppato in quattro macro-categorie, elencate in un articolo pubblicato sulla rivista “The Conversation”. Si tratta delle lesioni simili ai geloni; delle eruzioni maculopapulari; dell'orticaria e delle lesioni vescicolari. In precedenza gli scienziati britannici autori dell’applicazione “COVID Symptom Study” avevano raccolto e raggruppato centinaia di immagini di eruzioni cutanee emerse nei pazienti con COVID-19, grazie alla stretta collaborazione con gli esperti della British Association of Dermatologists (l’Associazione Britannica dei Dermatologi). Il risultato è il sito covidskinsigns.com, nel quale è possibile osservare nel dettaglio le vari manifestazioni epidermiche della patologia. Le ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 marzo 2021) Cometo, si tratta di lesioni di diverse tipologie, che gli scienziati Vassilios Vassiliou e Subothini Sara Selvendran dell'Università dell'East Anglia hanno raggruppato in quattro macro-categorie, elencate in un articolo pubblicato sulla rivista “The Conversation”. Si tratta delle lesioni simili ai geloni; delle eruzioni maculopapulari; dell'orticaria e delle lesioni vescicolari. In precedenza gli scienziati britannici autori dell’applicazione “COVID Symptom Study” avevano raccolto e raggruppato centinaia di immagini di eruzioni cutanee emerse nei pazienti con COVID-19, grazie alla stretta collaborazione con gli esperti della British Association of Dermatologists (l’Associazione Britannica dei Dermatologi). Il risultato è il sito covidskinsigns.com, nel quale è possibile osservare nel dettaglio le vari manifestazioni epidermiche della patologia. Le ...

