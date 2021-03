Sciopero della Fame, la protesta del commerciante: “Lo Stato riconosca i nostri disagi” (Di martedì 9 marzo 2021) È iniziato il 5 marzo lo Sciopero della Fame di un commerciante disperato. Angelo Pignatelli, di anni 57, è il proprietario dello storico bar-gelateria il “Capriccio” di Mesagne, aperto nel 1985. La scelta di dare inizio a questa protesta è il frutto della necessità di far conoscere “al pianeta dei politici” il grave disagio economico in cui versa il settore del commercio e dell’artigianato. “Può solo bere e consumare al massimo tre cappuccini al giorno”, spiega ilquotidianopuglia.it da cui riprendiamo la notizia. È seguito dal suo medico che durante lo scorso Sciopero della Fame aveva deciso di bloccare la sua iniziativa “poiché dopo 15 giorni, aveva perso 10 kg e le condizioni di salute iniziavano ad essere ... Leggi su ilparagone (Di martedì 9 marzo 2021) È iniziato il 5 marzo lodi undisperato. Angelo Pignatelli, di anni 57, è il proprietario dello storico bar-gelateria il “Capriccio” di Mesagne, aperto nel 1985. La scelta di dare inizio a questaè il fruttonecessità di far conoscere “al pianeta dei politici” il graveo economico in cui versa il settore del commercio e dell’artigianato. “Può solo bere e consumare al massimo tre cappuccini al giorno”, spiega ilquotidianopuglia.it da cui riprendiamo la notizia. È seguito dal suo medico che durante lo scorsoaveva deciso di bloccare la sua iniziativa “poiché dopo 15 giorni, aveva perso 10 kg e le condizioni di salute iniziavano ad essere ...

Advertising

sulsitodisimone : RT @StampaAlessandr: Il novese Bruno Ferretti in sciopero della fame per l’incertezza sul vaccino ai disabili - StampaAlessandr : Il novese Bruno Ferretti in sciopero della fame per l’incertezza sul vaccino ai disabili - gesta_res : RT @PaggioI: #koufontinas_hungerstrike Dichiarazione di dieci prigionieri a sostegno di Dimitris Koufondinas in sciopero della fame https:/… - PaggioI : #koufontinas_hungerstrike Dichiarazione di dieci prigionieri a sostegno di Dimitris Koufondinas in sciopero della f… - MasputPutzu : Il novese Bruno Ferretti in sciopero della fame per l’incertezza sul vaccino ai disabili #sciopero #fame #vaccino… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciopero della Bielorussia: Natallia Hersche trasferita in colonia femminile La donna, arrestata il 19 settembre durante una manifestazione a Minsk e condannata in prima istanza a due anni e mezzo di carcere, sta portando avanti uno sciopero della fame. Parole chiave: ...

Yangon, liberati gli attivisti e studenti intrappolati; 40 arrestati ( A causa dello sciopero generale e del movimento di disobbedienza civile, l'economia del Paese è nel caos e questo spiega la frustrazione della giunta militare. Oltre a un livello di violenza sempre ...

Servirebbe uno “sciopero” delle donne contro l'8 marzo Quotidiano Sanità Servirebbe uno “sciopero” delle donne contro l’8 marzo se avessi potuto, se come medico donna avessi avuto i mezzi e il potere per farlo, avrei dichiarato nella sanità uno sciopero di tutte le mie colleghe contro l’8 marzo o meglio contro la “festa” organ ...

Il novese Bruno Ferretti in sciopero della fame per l’incertezza sul vaccino ai disabili Da stamattina 9 marzo in diretta sul web per parlare dei ritardi e sulla confusione nella somministrazione dei vaccini alle persone disabili e ai loro famigliari ...

La donna, arrestata il 19 settembre durante una manifestazione a Minsk e condannata in prima istanza a due anni e mezzo di carcere, sta portando avanti unofame. Parole chiave: ...A causa dellogenerale e del movimento di disobbedienza civile, l'economia del Paese è nel caos e questo spiega la frustrazionegiunta militare. Oltre a un livello di violenza sempre ...se avessi potuto, se come medico donna avessi avuto i mezzi e il potere per farlo, avrei dichiarato nella sanità uno sciopero di tutte le mie colleghe contro l’8 marzo o meglio contro la “festa” organ ...Da stamattina 9 marzo in diretta sul web per parlare dei ritardi e sulla confusione nella somministrazione dei vaccini alle persone disabili e ai loro famigliari ...