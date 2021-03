Sci alpino, saranno 12 gli azzurri impegnati a Kranjska Gora per gigante e slalom (Di martedì 9 marzo 2021) saranno ben 12 gli azzurri che saranno impegnati nel fine settimana di gare della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. In quel di Kranjska Gora (Slovenia) il programma propone l’ultima tappa che precede le finali di Lenzerheide (Svizzera). Sulla celebre pista Podkoren si vedremo un gigante nella giornata di sabato 13 marzo (prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 12.30) con al via i nostri Filippo Della Vite, Alex Hofer, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle e Manfred Moelgg. Domenica 14 marzo toccherà allo slalom (prima manche alle ore 09.30 e 12.30) sempre con Tonetti e Moelgg, ai quali si aggiungeranno Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Le ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021)ben 12 glichenel fine settimana di gare della Coppa del Mondo di sci2020-2021. In quel di(Slovenia) il programma propone l’ultima tappa che precede le finali di Lenzerheide (Svizzera). Sulla celebre pista Podkoren si vedremo unnella giornata di sabato 13 marzo (prima manche alle ore 09.30 e seconda alle ore 12.30) con al via i nostri Filippo Della Vite, Alex Hofer, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle e Manfred Moelgg. Domenica 14 marzo toccherà allo(prima manche alle ore 09.30 e 12.30) sempre con Tonetti e Moelgg, ai quali si aggiungeranno Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Le ...

