Sci alpino | convocati otto gigantisti e sette slalomisti per Kranjska Gora

(Di martedì 9 marzo 2021) E’ in programma questo weekend il doppio appuntamento di Coppa del Mondo a, che precede le finali di Lenzerheide. Gli azzurrisono complessivamente dodici,. Per il gigante, che si disputerà sabato 13 marzo sulla Podkoren3, scenderanno Filippo Della Vite, Tobias Kastlunger, Alex Hofer, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle e Manfred Moelgg, mentre domenica 14 marzo è previsto lo slalom con gli stessi Kastlunger, Tonetti e Moelgg, ai quali si aggiungeranno Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer e Tommaso Sala. Le due gare definiranno i partecipanti alle finali di specialità in Svizzera: sono attualmente qualificati in gigante De Aliprandini, 13simo, e Giovanni Borsotti, ...