Scherma, Elisa Di Francisca si racconta: “Sono sopravvissuta alla violenza maschile, mi ha fatto molto male” (Di martedì 9 marzo 2021) Una vita lottando in pedana contro avversarie qualificate e contro altro. Elisa Di Francisca, forte dei sue due ori e dell’argento olimpici nel fioretto, è stata uno dei personaggi della Scherma italiana, specialità che tanto ha regalato al Bel Paese nelle rassegne a Cinque Cerchi. Il 2 novembre 2020 Di Francisca rinunciava definitivamente al sogno dei Giochi di Tokyo, per uno più importante: la nascita del secondo figlio. Una scelta personale, più importante della sua carriera agonistica, spinta dal desiderio di arricchire la propria famiglia e di regalare un fratellino (o una sorellina) al piccolo Ettore. Ebbene, di una storia di sport e di vita la 38enne nativa di Jesi ha voluto parlare, anche dai contorni drammatici. Nel libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta” (Solferino), ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) Una vita lottando in pedana contro avversarie qualificate e contro altro.Di, forte dei sue due ori e dell’argento olimpici nel fioretto, è stata uno dei personaggi dellaitaliana, specialità che tanto ha regalato al Bel Paese nelle rassegne a Cinque Cerchi. Il 2 novembre 2020 Dirinunciava definitivamente al sogno dei Giochi di Tokyo, per uno più importante: la nascita del secondo figlio. Una scelta personale, più importante della sua carriera agonistica, spinta dal desiderio di arricchire la propria famiglia e di regalare un fratellino (o una sorellina) al piccolo Ettore. Ebbene, di una storia di sport e di vita la 38enne nativa di Jesi ha voluto parlare, anche dai contorni drammatici. Nel libro “Giù la maschera. Confessioni di una campionessa imperfetta” (Solferino), ...

