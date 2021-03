Scalo merci a Ponte Valentino | incontro tra Barone ed Errico

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –questa mattina presso la sede dell’Asi di Benevento tra il presidente dell’ente Luigie il consigliere delegato del presidente della Regione per l’Alta Capacità, Fernando. Sono state affrontate le tematiche del trasporto e in particolare si è discusso dello studio per la realizzazione dello. “Ringrazio l’onorevoleper l’e la immediata disponibilità dimostrata a lavorare per realizzare un importante investimento utile all’intero Sannio”, ha spiegato al termine dell’il presidente. “Lo, unito alla Zes, rappresenterebbe un ulteriore ...