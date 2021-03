Sanremo 2021, Roby Facchinetti contro Amadeus: “Non si dimentica Stefano D’Orazio” (Di martedì 9 marzo 2021) Sanremo 2021 continua a far discutere, anche dopo la finale del girone Big, e stavolta per il mancato tributo a Stefano D’Orazio previsto nella scaletta dell’evento. Proprio per la puntata finale della kermesse era, infatti, atteso uno spazio dedicato alla memoria del batterista storico dei Pooh, che alla fine non si è più registrato. Proprio come contesta a gran voce il leader dei Pooh, Roby Facchinetti, potendo contare sul supporto dei fedeli fan del suo gruppo. L’occasione dell’attacco al Festival condotto da Amadeus in collaborazione con Fiorello è un lungo post condiviso da Facchinetti con i follower, che divide l’opinione pubblica e scatena tra le reazioni più disparate del web. Sanremo 2021 taglia lo speciale ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 9 marzo 2021)continua a far discutere, anche dopo la finale del girone Big, e stavolta per il mancato tributo aprevisto nella scaletta dell’evento. Proprio per la puntata finale della kermesse era, infatti, atteso uno spazio dedicato alla memoria del batterista storico dei Pooh, che alla fine non si è più registrato. Proprio come contesta a gran voce il leader dei Pooh,, potendo contare sul supporto dei fedeli fan del suo gruppo. L’occasione dell’attacco al Festival condotto dain collaborazione con Fiorello è un lungo post condiviso dacon i follower, che divide l’opinione pubblica e scatena tra le reazioni più disparate del web.taglia lo speciale ...

Advertising

francescacheeks : Sanremo, 2-6 marzo 2021: la storia di un sogno che ha portato fortuna. ?? #Sanremo2021 - Agenzia_Ansa : Non è piaciuto alla famiglia di Luigi Tenco il monologo di Barbara Palombelli al Festival di Sanremo in cui la gior… - OrnellaVanoni : Grazie @frankgabbani per avermi accompagnata sulle note di “Un sorriso dentro al pianto” a #Sanremo2021! Trovate qu… - MariaLu91149151 : RT @DiRobinixis: Alla faccia degli altri cantanti che non hanno moglie con 22 milioni di followers... la prossima volta non presentatevi pr… - 80yusuf83 : RT @Loredan29255598: Guarda 'Sanremo 2021 - Maneskin cantano 'Zitti e buoni'' su YouTube -