Sanremo 2021 | la moglie di Stefano D’Orazio | “Avevano messo il suo omaggio alle 2 di notte | come l’ultima ruota del carro”

"Non voglio fare polemica né con Amadeus né con Fiorello, che sono due amici, e neppure con Riccardo Fogli, al quale non spettava farsi carico di questo momento". Parole di Tiziana Giardoni, vedova di Stefano D'Orazio morto per covid-19 lo scorso novembre. Tiziana si aspettava che sul palco dell'Ariston venisse fatto un doveroso omaggio al suo Stefano, amatissimo batterista dei Pooh ma così non è stato: "Siamo rimaste con mia mamma davanti alla tv fino alle 2 di notte. Le dicevo: dai, resisti, che tra poco arriva Stefano", ha raccontato Giardoni al Corriere della Sera. L'omaggio e il ricordo di Stefano sono saltati per i tempi lunghissimi della finale, ha spiegato Amadeus, e anche su questo la vedova ha le idee chiare: "Solo che era ...

