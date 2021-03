Sanitario vaccinato a gennaio risulta positivo al Covid: 'La mascherina ce l'ho cucita addosso, il rischio è sempre dietro l'angolo' (Di martedì 9 marzo 2021) Nella mattinata di oggi, a , un giovane che si era sottoposto al anti - lo scorso gennaio è risultato positivo al virus , rilevato tramite tampone. A riportare la notizia è LaPress. L'uomo, dipendente ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Nella mattinata di oggi, a , un giovane che si era sottoposto al anti - lo scorsotoal virus , rilevato tramite tampone. A riportare la notizia è LaPress. L'uomo, dipendente ...

