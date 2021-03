San Vincenzo (Livorno) – Arrestato il sindaco per corruzione dopo una sfilata di moda

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Alessandro Massimo Bandini, alla guida di una maggioranza di centrosinistra, è finito agli arresti domiciliari per un presunto atto contrario ai doveri d’ufficio nell’ambito di gare d’appalto. Le indagini sono partite da un esposto di un cittadino che si lamentava per un permesso a costruire rilasciato dal comune che modificava lo sky line del lungomare della costa degli Etruschi.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' stato arrestato il sindaco di San Vincenzo (Livorno) Alessandro Bandini. La Gdf ha notificato la misura degli ar… - fattoquotidiano : 'CORRUZIONE' Arrestato l'ex sindaco di San Vincenzo - repubblica : Corruzione a San Vincenzo, scatta il blitz. 'Miss notte Rosa e mazzette per gli appalti, così gli imprenditori favo… - FelixPerrella : Il Molo San Vincenzo sarà riaperto alla città con una magnifica passeggiata sul mare | Napoli da Vivere - FelixPerrella : RT @NapoliDaVivere: Il Molo San Vincenzo sarà riaperto alla città con una magnifica passeggiata sul mare -

Ultime Notizie dalla rete : San Vincenzo

... fuoriPietroburgo. Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Lo annuncia la ...Trani, ha confermato che 'le imprese italiane sono strategiche, hanno capacità e competenze ......Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi sui commenti del governatore della Regione Campania... E tutti conosciamo bene la vicenda che dallaGiorgio hanno trasformato l'azienda in Breda e poi ...Alessandro Massimo Bandini, alla guida di una maggioranza di centrosinistra, è finito agli arresti domiciliari per un presunto atto contrario ai doveri d’ufficio nell’ambito di gare d’appalto. Le inda ...Livorno, 9 marzo 2021 - In merito a Nicola Falleni, direttore generale del Comune di Livorno finito tra gli indagati nell'inchiesta di San Vincenzo, il sindaco di Livorno Luca Salvetti dichiara: "Il d ...