(Di martedì 9 marzo 2021) , che combina velocità e accessibilità per stabilire unstandard nelle performance degli SSD consumer. Il primo SSDsenza memoria DRAM consente a un maggior numero di utenti di sperimentare la velocità tipica dello standarda un prezzo accessibileElectronics, leader mondiale nell’avanzata tecnologia delle memorie, ha annunciato oggi l’SSD980, il primo drive consumer disenza memoria DRAM. Ideato per offrire le migliori performance tra gli SSD senza memoria DRAM, il980 rende l’incredibile velocità dello standardaccessibile a un numero maggiore di utenti. Grazie alle innovazioni hardware e software, il nostroSSD 980 offre valore mantenendo le elevate prestazioni dello ...

Samsung presenta il nuovo SSD NVMe 980, che combina velocità e accessibilità. Vediamo cosa ci si può aspettare da questo SSD.Samsung amplia il proprio catalogo di soluzioni per lo storage e annuncia la serie SSD 980, una linea di SSD NVMe che va ad affiancarsi ai più veloci SSD 980 Pro annunciati a settembre, cercando di co ...