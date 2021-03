Sampaoli | «Il Marsiglia mi ha sedotto»

Leggi su calcionews24

Jorgesi è presentato in conferenza stampa nelle vesti di nuovo allenatore del: le sue dichiarazioni Jorgesi è presentato in conferenza stampa nelle vesti di nuovo allenatore del: le sue dichiarazioni «Spero di essere all'altezza di questo grande club. Conosco questo club da diverso tempo, ho scelto ilper la cultura della città e delle persona. I tifosi si identificano nel club, ho provato grande gioia quando sono stato invitato a far parte di questa squadra. Ho detto subito sì, l'idea mi hae ho ascoltato il mio istinto. Per me è una sfida, non un rischio. Il mio apprendimento della lingua non è un ostacolo a breve termine, l'importante è parlare tutti la stessa lingua: quella del calcio».