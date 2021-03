Salvini europeista? La Lega pronta ad allearsi con i nemici della Ue di Ungheria e Polonia

Advertising

pfmajorino : In uno slancio europeista la #Lega di #Salvini e #Giorgetti ha appena espresso vicinanza a #Orban vittima di quei cattivoni del PPE - Marilen97832318 : RT @LucillaMasini: Sicilia. Durante le elezioni un assessore della Lega è passato da sinistra a destra e ha dovuto ristampare i cartelloni.… - sulasnino : RT @GiovaValentini: Ecco, Salvini rifiuta di entrare nel gruppo del Partito popolare europeo e annuncia che ne costituirà uno nuovo con gli… - reginafiordelis : RT @LucillaMasini: Sicilia. Durante le elezioni un assessore della Lega è passato da sinistra a destra e ha dovuto ristampare i cartelloni.… - RunPierwork13 : RT @LucillaMasini: Sicilia. Durante le elezioni un assessore della Lega è passato da sinistra a destra e ha dovuto ristampare i cartelloni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini europeista

AGI - Agenzia Italia

Neanche lo stessopare aver tagliato del tutto i ponti con i popolari, tanto è vero che nel ... che gli consente di restare in linea con la parte più '' della Lega, oggi legata a filo ...L'entrata nel governo Draghi da parte della Lega è stata interpretata come una 'svolta' in sensoda parte di Matteo. Tradimento delle posizioni 'sovraniste'? Giravolta? Trasformismo? Europeismo di convenienza? La pandemia sarebbe riuscita dove non era riuscita la politica e ...Il travestimento è durato poco: i leghisti vogliono fare un gruppo che metta insieme Marine Le Pen, Orban e i trazionalisti polacchi. Il Ppe per ora no, magari al prossimo travestimento ...(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - "Il leader della Lega ci rivela cose che in fondo già sapevamo. Non sono stupito. La svolta europeista è una farsa, Salvini pensa solo a potere e risorse che gli garantisc ...