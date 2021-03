“Salvini e la Lega ci sostenevano, ora che hanno ricevuto le poltrone ci hanno abbandonati”: la protesta dei ristoratori sotto Regione Lombardia (Di martedì 9 marzo 2021) Gli imprenditori lombardi della ristorazione e dei pubblici esercizi scendono nuovamente in piazza. Un gruppo di circa 30 ristoratori si sono dati appuntamento sotto la sede di Regione Lombardia a Milano. “Protestiamo”, spiega Alfredo Zini, portavoce dei ristoratori, “perché sono settimane che non abbiamo risposte per il nostro settore, servono riforme strutturali e sostegni economici“. “Ci sentiamo abbandonati dalla politica, anche dal centrodestra che ci ha sempre sostenuto”, dice Matteo, un ristoratore milanese, che cita Matteo Salvini e la Lega. “Il nuovo governo non ci rassicura”, continua, “almeno fino a ieri le opposizioni rappresentavano le nostre istanze ora ci sentiamo abbandonati dalla politica”. L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Gli imprenditori lombardi della ristorazione e dei pubblici esercizi scendono nuovamente in piazza. Un gruppo di circa 30si sono dati appuntamentola sede dia Milano. “Protestiamo”, spiega Alfredo Zini, portavoce dei, “perché sono settimane che non abbiamo risposte per il nostro settore, servono riforme strutturali e sostegni economici“. “Ci sentiamodalla politica, anche dal centrodestra che ci ha sempre sostenuto”, dice Matteo, un ristoratore milanese, che cita Matteoe la. “Il nuovo governo non ci rassicura”, continua, “almeno fino a ieri le opposizioni rappresentavano le nostre istanze ora ci sentiamodalla politica”. L'articolo proviene da ...

Advertising

borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto che chi condivide questa posizione e che inonda di messaggi la qualunque quando un qualsiasi… - matteosalvinimi : #Salvini: gli italiani soffrono, chiedono soluzioni, non litigi e polemiche. Ho preferito che la Lega si impegnasse… - matteosalvinimi : #Salvini: la legge su telecamere obbligatorie in asili e RSA, voluta dalla Lega, si è impantanata. I soldi sono sta… - LPincia : RT @Giorgiolaporta: Auguri Capitano e un grazie per aver riacceso l’entusiasmo di un popolo che si è dimostrato essere saldamente la più gr… - Rocco_italiano2 : -