Rugby | la formazione del Galles per la sfida all’Italia nel Sei Nazioni 2021

(Di martedì 9 marzo 2021) Sabato 13 marzo alle ore 15.15 si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il match tra Italia e, valido per il quarto turno del Seidi. Il capo allenatore della selezione ospite, Wayne Pivac, ha diramato laufficiale per la, mentre il XV azzurro sarà comunicato giovedì 11 alle ore 15.00 da Franco Smith. Di seguito i quindici titolari e le otto riserve del1. Wyn Jones (33 Caps)2. Ken Owens (80 Caps)3. Tomas Francis (55 Caps) 4. Cory Hill (30 Caps) 5. Alun Wyn Jones (capitano) (146 Caps) 6. Josh Navidi (26 Caps) 7. Justin Tipuric (83 Caps) 8. Taulupe Faletau (84 Caps) 9. Gareth Davies (60 Caps) 10. Dan Biggar (90 Caps) 11. Josh Adams (30 Caps) 12. Jonathan Davies (86 ...

Advertising

ZebreRugby : RT @ZebreBandG: La formazione delle Zebre Rugby ?? ??sabato 6 marzo 2021 alle ore 14.00 ?? Stadio Sergio Lanfranchi di Parma 14° turno @PRO14… - ZebreRugby : ?????? ???????????? ?? ???????? ?????????????????? ???? @GlasgowWarriors I club della #ZebreFamily ?????? annunciano la formazione delle Zeb… - ZebreBandG : La formazione delle Zebre Rugby ?? ??sabato 6 marzo 2021 alle ore 14.00 ?? Stadio Sergio Lanfranchi di Parma 14° turn… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby formazione

Questa lache scenderà in campo: 1. Wyn Jones (33 Caps) 2. Ken Owens (80 Caps) 3. Tomas Francis (55 Caps) 4. Cory Hill (30 Caps) 5. Alun Wyn Jones (CAPT) (146 Caps) 6. Josh Navidi (26 Caps)......tipicamente invernale ha fatto da sfondo all'allenamento odierno della Nazionale Italianache ... Giovedì alle 15 è in programma l'annunciodell'Italia che affronterà il Galles sabato ...Sabato 13 marzo alle ore 15.15 si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il match tra Italia e Galles, valido per il quarto turno del Sei Nazioni 2021 di rugby. Il capo allenatore della selezione ospite, ...Quel giorno l’Assemblea elettiva andrà al voto. Da Gavazzi a Vaccari, da Innocenti a Poggiali e Saccà i profili dei 5 candidati ...