Rugby femminile, rinviata al 2022 la Coppa del Mondo prevista in Nuova Zelanda a settembre (Di martedì 9 marzo 2021) Diventa ufficiale il rinvio al 2022 della Coppa del Mondo di Rugby femminile, inizialmente in programma dal 18 settembre al 16 ottobre 2021 in Nuova Zelanda: la raccomandazione di World Rugby circa lo slittamento al prossimo anno fatta nei giorni scorsi al Consiglio ed al Comitato Esecutivo, che si sono riuniti, rispettivamente, ieri ed oggi, è stata formalmente ratificata. La raccomandazione si basava sull'evoluzione del panorama globale dell'emergenza sanitaria, con la situazione che è ancora molto fluida. Inoltre era stata presa in considerazione la difficoltà per le squadre di prepararsi adeguatamente per il torneo. Le nuove date del torneo, che si terrà ad Auckland e Whangarei nel 2022, saranno annunciate dopo la ...

