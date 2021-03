Rugby | Edoardo Padovani | “Stiamo lavorando duro | sta a noi adesso imporci fisicamente e mentalmente”

Leggi su oasport

(Di martedì 9 marzo 2021) Oggi pomeriggio ha parlato ai microfoni di OA Sport, nel corso del consueto incontro stampa da remoto, che verrà organizzato dalla FIR durante tutto il periodo del Sei Nazioni di, trequarti classe 1993 della Nazionale italiana e del Benetton. Il lavoro con Franco Smith si sta focalizzando molto sull’aspetto della preparazione fisica, con un grande aumento del chilometraggio in campo degli azzurri rispetto al recente passato. In che modo questa novità pesa sul gioco dei trequarti? “Franco Smith fa molta pressione sul lavoro senza palla, quindi su come ti proponi, ad esempio, in attacco senza la palla. Questa comunque è l’esigenza a cui porta ilinternazionale di, lui riconosce l’esigenza, l’alto livello ormai lavora così e quindi anche anche ...