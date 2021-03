Rugby | Benetton-Agen e Zebre-Bath negli ottavi della Challenge Cup 2021

(Di martedì 9 marzo 2021) Sono stati effettuati oggi i sorteggi die quarti delle Coppe Europee di: Champions Cup eCup riprenderanno con il primo turno ad eliminazione diretta in gara unica nel fine settimana del 2-4 aprile, dopo la finale del PRO14.giocheranno in casa glidiCup, rispettivamente controed. I quarti si giocheranno il 9-11 aprile, con leche eventualmente giocheranno in casa contro la vincente di London Irish-Cardiff Blues, mentre ileventualmente affronterà in trasferta la vincente di Montpellier-Glasgow Warriors. Semifinali tra il 30 aprile ed il 2 maggio, finali previste a Marsiglia il 21 (Cup) e 22 ...

Il Benetton Rugby, qualificato per gli ottavi di finale a seguito della roboante vittoria nella fase preliminare a Parigi contro lo Stade Francais Paris, è stato sorteggiato contro i francesi dell'Agen.