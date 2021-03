Rosalinda Cannavò si sfoga su Dayane Mello: “Nulla da dirle, ho scoperto un’altra cosa su di lei stasera” (VIDEO) (Di martedì 9 marzo 2021) Rosalinda Cannavò ospite a Live Non è la D’Urso Sabato scorso Rosalinda Cannavò è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e in quell’occasione ha parlato di Dayane Mello. La sera seguente la 28enne messinese si è recata nello studio Live Non è la D’Urso e ovviamente la padrona di casa le ha fatto delle domande sul suo rapporto complicato con la modella brasiliana. L’attrice siciliana ha detto che non cercherà la quarta finalista del Grande Fratello Vip 5, perché vuole che adesso sia lei a fare un passo in avanti per recuperare il loro rapporto che si è incrinato a poche settimane dalla conclusione del reality show di Canale 5. L’attrice ha scoperto qualcos’altro si Dayane Ospite nel talk domenicale di Barbara D’Urso, l’ex gieffina ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021)ospite a Live Non è la D’Urso Sabato scorsoè stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e in quell’occasione ha parlato di. La sera seguente la 28enne messinese si è recata nello studio Live Non è la D’Urso e ovviamente la padrona di casa le ha fatto delle domande sul suo rapporto complicato con la modella brasiliana. L’attrice siciliana ha detto che non cercherà la quarta finalista del Grande Fratello Vip 5, perché vuole che adesso sia lei a fare un passo in avanti per recuperare il loro rapporto che si è incrinato a poche settimane dalla conclusione del reality show di Canale 5. L’attrice haqualcos’altro siOspite nel talk domenicale di Barbara D’Urso, l’ex gieffina ...

Rosalinda Cannavò confessa di essere stata denunciata da un ex gieffino: "Mi ha querelata" Una denuncia è arrivata a casa di Rosalinda, ma lei rifarebbe tutto. Tra le tante cose che ha combinato al GF Vip, Rosalinda Cannavò ha anche fatto outing a Massimiliano Morra. L'attrice appena uscita dalla casa di Cinecittà ha confermato la tesi secondo la quale il suo collega le avrebbe confidato di essere...

