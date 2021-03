Rosalinda Cannavò: il gesto commovente verso Dayane, ritorno di fiamma? (Di martedì 9 marzo 2021) Rosalinda Cannavò ha spiazzato i fan con un festo distensivo verso Dayane Mello, probabile ritorno di fiamma? ecco cosa è accaduto Nelle ultime ore Rosalinda Cannavò ha fatto ben sperare i fan delle Rosamello sul possibile riavvicinamento con la ex amica Dayane Mello. La fanpage delle due ragazze è in subbuglio e non vedono l’ora che le due ritornino ad essere unite come nella casa del Gf Vip. Come ben ricorderete il rapporto tra Rosalinda e Dayane è arrivato al capolinea quando le due si trovavano ancora nella casa del Gf Vip, tutto è iniziato quando la Mello ha mandato al televoto l’attrice, nonostante qualche minuto prima avesse inaspettatamente confessato di essere innamorata di ... Leggi su formatonews (Di martedì 9 marzo 2021)ha spiazzato i fan con un festo distensivoMello, probabiledi? ecco cosa è accaduto Nelle ultime oreha fatto ben sperare i fan delle Rosamello sul possibile riavvicinamento con la ex amicaMello. La fanpage delle due ragazze è in subbuglio e non vedono l’ora che le due ritornino ad essere unite come nella casa del Gf Vip. Come ben ricorderete il rapporto traè arrivato al capolinea quando le due si trovavano ancora nella casa del Gf Vip, tutto è iniziato quando la Mello ha mandato al televoto l’attrice, nonostante qualche minuto prima avesse inaspettatamente confessato di essere innamorata di ...

