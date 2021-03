Ronaldo il Fenomeno presto papà per la quinta volta. L’annuncio della compagna Celina (Di martedì 9 marzo 2021) “Non ci sono parole per descrivere questo momento!!! Sta iniziando una nuova fase della mia vita. E con ciò derivano grandi responsabilità. Durante i miei 30 anni, mi sono sempre chiesta se un giorno questo momento sarebbe arrivato. Ed ora, eccomi qui, con questa immensa felicità dentro di me“. Questo L’annuncio con tanto di foto con mano sulla pancia di Celina Locks, attuale compagna di Ronaldo il Fenomeno che sta così per diventare papà per la quinta volta. Un nuovo passo per una coppia nata nel 2017. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C E L i N A (@Celinalocks) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) “Non ci sono parole per descrivere questo momento!!! Sta iniziando una nuova fasemia vita. E con ciò derivano grandi responsabilità. Durante i miei 30 anni, mi sono sempre chiesta se un giorno questo momento sarebbe arrivato. Ed ora, eccomi qui, con questa immensa felicità dentro di me“. Questocon tanto di foto con mano sulla pancia diLocks, attualediilche sta così per diventareper la. Un nuovo passo per una coppia nata nel 2017. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C E L i N A (@locks) SportFace.

