Romero: “Bergamo è casa mia, vorrei decidere la finale di Coppa Italia con un gol” (Di martedì 9 marzo 2021) “Se rifarei la scelta di lasciare la Juve per venire a Bergamo? Sì, a occhi chiusi”. Lo dice sorridendo Cristian Romero, senza pensarci molto e con una risata contagiosa. Del resto in questi primi sei mesi con la maglia dell’Atalanta è andato tutto alla perfezione per lui, che in breve tempo è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Gasperini. Ventitré candeline da spegnere ad aprile, Romero è arrivato a Bergamo alla fine dell’estate tramite la Juventus, che dodici mesi prima l’aveva acquistato dal Genoa per poi lasciarlo in terra ligure a maturare. Le enormi qualità del difensore argentino non sono mai state in discussione, ma il centrale nativo di Cordoba si è sempre portato dietro un neo da quando gioca in Serie A: le troppe ammonizioni. Undici nella prima annata col Grifone (più un cartellino rosso), ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 marzo 2021) “Se rifarei la scelta di lasciare la Juve per venire a? Sì, a occhi chiusi”. Lo dice sorridendo Cristian, senza pensarci molto e con una risata contagiosa. Del resto in questi primi sei mesi con la maglia dell’Atalanta è andato tutto alla perfezione per lui, che in breve tempo è diventato una pedina fondamentale dello scacchiere di Gasperini. Ventitré candeline da spegnere ad aprile,è arrivato aalla fine dell’estate tramite la Juventus, che dodici mesi prima l’aveva acquistato dal Genoa per poi lasciarlo in terra ligure a maturare. Le enormi qualità del difensore argentino non sono mai state in discussione, ma il centrale nativo di Cordoba si è sempre portato dietro un neo da quando gioca in Serie A: le troppe ammonizioni. Undici nella prima annata col Grifone (più un cartellino rosso), ...

