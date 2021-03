Roma | Van Den Doel si presenta | qui per sviluppare brand Roma

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 9 marzo 2021) Max Van Den, nuovo direttore commerciale dell’AS, ha deciso dirsi ai suoi nuovi tifosi, utilizzando il suo profilo LinkedIn per scrivere una lettera intitolata: “In bocca al lupo, a new chapter in the world of football”, un nuovo capitolo nel mondo del calcio. Con un’esperienza decennale in Adidas dov’è stato anche General Manager per L'articolo