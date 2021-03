Roma-Shakhtar Donetsk Europa League | 11 marzo ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Advertising

IncaniMassi : Roma-Shakhtar oltre che su Sky sarà visibile anche sul canale Tv8. - mirko_masella : RT @sportli26181512: Roma, Ibanez torna in gruppo: recupera per gli ottavi di finale con lo Shakhtar Donetsk: Recupero importante per i gia… - sportli26181512 : Roma, Ibanez torna in gruppo: recupera per gli ottavi di finale con lo Shakhtar Donetsk: Recupero importante per i… - forzaroma : Roma, Mayoral punta lo Shakhtar: Fonseca si affida al suo bomber europeo #ASRoma #RomaShakhtar #UEL - cmercatoweb : ???? #Roma, #Allegri più lontano: il tecnico tratta con lo #Shakhtar -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Shakhtar

Commenta per primo Buone notizie per Fonseca, visto il rientro in gruppo graduale per Ibanez che oggi si è allenato in gruppo. Difficile possa giocare con lo, ma sarà a disposizione domenica col Parma. Ancora lavoro individuale per Dzeko, Veretout e Zaniolo.Il futuro del tecnico livornese, nel mirino soprattutto dellaper il post Fonseca, potrebbe però non essere in Italia. In Premier o Liga? Macché! Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime ...Andata degli ottavi di Europa League, a Roma c'è lo Shakhtar: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Infortunati Roma, le condizioni di Ibanez e Dzeko verso la sfida, valida per l'andata degli ottavi di Europa League, contro lo Shakhtar.