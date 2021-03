Roma | Pellegrini capitan presente e futuro | il rinnovo si farà… a vita

(Di martedì 9 marzo 2021) Lorenzoe la, un amore destinato a durare. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attualeo giallorosso avrebbe deciso di chiudere la propria carriera nella capitale. Per questo i suoi agenti e il dg Tiago Pinto non hanno avuto fin qui fretta di trovare un accordo.Nessuna vera trattativa ancora, ma il centrocampista, intorno a cui il club vuole costruire la squadra del, rinnoverà a cifre importanti e nel contempo, la famosa clausola rescissoriasull'attuale contratto, verrà stracciata. Secondo il Corriere dello Sport, le basi per ildell'attuale contratto non saranno di tipo economiche ma solo sportive.vuole una squadra in grado di vincere e competere. Una squadra della quale essere...

Chiudere la carriera in giallorosso: è questa la volontà di Lorenzo, in scadenza con lanel 2022. Secondo il Corriere dello Sport , a fine stagione è previsto l'incontro decisivo per il rinnovo.D'Aversa(3 - 4 - 1 - 2): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante,, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Borja Mayoral. All. Fonseca