Roma, offerta da 13 milioni di euro per Lovato del Verona (Di martedì 9 marzo 2021) La Roma si muove in vista della prossima sessione di mercato. I giallorossi sono sempre attenti alle rivelazioni del nostro campionato e in estate proseguiranno su questa linea, bilanciando ai giocatori di esperienza nuove interessanti promesse. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel mirino sarebbe finito Matteo Lovato, centrale difensivo classe 2000 in L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Roma offerta Roma - Shakhtar Donetsk: cronaca diretta live, risultato in tempo reale La diretta streaming di Roma - Shakhtar Donetsk sarà visibile con Sky Go: il servizio riservato ...alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto uno degli abbonamenti inerenti a questa offerta.

Aperto Spazio per te, presso la Parrocchia di San Luca Evangelista ... il lunedì, il mercoledì ed il venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.00, Lia Lepri, Donatina Persichetti e Pilar Savaria grazie all'accoglienza offerta da don Romano De Angelis, parroco di San Luca ...

Calciomercato Roma, offerta Benfica | Affare a parametro zero AsRomaLive.it Vaccino Covid a domicilio? La ASL Roma 1 si muove con Uber 09 MAR - Dopo la campagna a livello nazionale per portare le persone a vaccinarsi presso uno dei centri vaccinali a Roma, Milano, Napoli e Bologna, prosegue l’impegno di Uber Italia per supportare la ...

Roma, taxi gratis per over80 soli che devono vaccinarsi ?Nessun costo per gli utenti, basterà mostrare il certificato di prenotazione del vaccino. Iniziativa al via dal 10 marzo della Fondazione Ania: è il progetto “Ti accompagno io” ...

