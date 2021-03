ROMA-MILAN: il gol di Rebic che vale i tre punti / News (Di martedì 9 marzo 2021) Era molto importante ROMA-MILAN, 24^ giornata del campionato di Serie A. Il gol decisivo è stato di Rebic. Nella video News lo rivediamo. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di martedì 9 marzo 2021) Era molto importante, 24^ giornata del campionato di Serie A. Il gol decisivo è stato di. Nella videolo rivediamo. Pianeta

Advertising

capuanogio : La media punti nel 2021: #Atalanta 2,36 (26 in 11 partite) #Inter 2,30 (23/10) #Juventus 2,27 (25/11) #Lazio 2,… - LuigiBevilacq17 : RT @InterCM16: Lazio Atalanta 1-4 Milan Atalanta 0-3 Juve Atalanta 1-1 Atalanta Roma 4-1 Atalanta Napoli 4-2 Inter Atalanta 1-0 Sicurame… - NandoPiscopo1 : @emmeemme__ @matteo_milan91 Emme, ma se impazziscono per tutti i risultati di Lazio, Roma ecc Non è per il Milan in quanto 'secondo' e a -6 - interchannel_ic : - VelenoTreo270 : RT @InterCM16: Lazio Atalanta 1-4 Milan Atalanta 0-3 Juve Atalanta 1-1 Atalanta Roma 4-1 Atalanta Napoli 4-2 Inter Atalanta 1-0 Sicurame… -