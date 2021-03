Roma, inchiesta palazzo Provincia: archiviazione per Zingaretti e Raggi (Di martedì 9 marzo 2021) archiviazione per Nicola Zingaretti e Virginia Raggi nell’inchiesta aperta dalla procura della Corte dei Conti del Lazio in relazione all’acquisto da parte dell’ex Provincia di Roma, poi Città metropolitana, di uno dei due grattacieli realizzati all’Eur da Luca Parnasi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021)per Nicolae Virginianell’aperta dalla procura della Corte dei Conti del Lazio in relazione all’acquisto da parte dell’exdi, poi Città metropolitana, di uno dei due grattacieli realizzati all’Eur da Luca Parnasi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

repubblica : Inchiesta Meloni, 'affissioni e voti estorti': così i clan nomadi a Latina facevano affari con la politica: Il pent… - pfmajorino : L'inchiesta dell'Antimafia sulle Regionali. 'Pronto 1 milione per comprare i voti'. Il superteste accusa il capo de… - Rinaldi_euro : ADN0159 7 CRO 0 ADN CRO NAZ **FLASH -COVID: INCHIESTA MASCHERINE PROCURA ROMA, IN CORSO ARRESTI E PERQUISIZIONI GDF… - Adnkronos : #Roma, inchiesta palazzo Provincia: archiviazione per #Zingaretti e #Raggi - Anton1963A : RT @repubblica: Inchiesta Meloni, 'affissioni e voti estorti': così i clan nomadi a Latina facevano affari con la politica: Il pentito che… -