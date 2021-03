Roma, il presidente Mattarella si è vaccinato contro il Covid allo Spallanzani (Di martedì 9 marzo 2021) Il capo dello Stato ha 79 anni e dunque rientra nella fascia d’età con precedenza. Ad accoglierlo il direttore sanitario Francesco Vaia e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Somministrato il farmaco di Moderna Leggi su corriere (Di martedì 9 marzo 2021) Il capo dello Stato ha 79 anni e dunque rientra nella fascia d’età con precedenza. Ad accoglierlo il direttore sanitario Francesco Vaia e l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Somministrato il farmaco di Moderna

