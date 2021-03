Roma, capitale dello smistamento internazionale di marijuana. Arrestate 55 persone nell’operazione ‘Tibus’ (Di martedì 9 marzo 2021) Tre associazioni distinte finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, 55 persone coinvolte e un blitz all’alba che ha coinvolto l’Italia e anche l’Estero. Non appena il sole si è alzato, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coadiuvati dai colleghi dell’Arma competenti per territorio, nelle province di Roma, Brescia, Modena, Macerata, Genova (Rapallo), Parma, Reggio Calabria (Cittanova) nonché all’estero in Germania (città di Kothen) ed in Albania (Valona) stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone il carcere per 52 uomini e 3 donne: 27 cittadini albanesi, 23 nigeriani, 4 italiani e 1 gambiano. Leggi anche: Roma, blitz all’alba: tre associazioni vendevano droga tra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) Tre associazioni distinte finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, 55coinvolte e un blitz all’alba che ha coinvolto l’Italia e anche l’Estero. Non appena il sole si è alzato, i Carabinieri del Comando Provinciale di, coadiuvati dai colleghi dell’Arma competenti per territorio, nelle province di, Brescia, Modena, Macerata, Genova (Rapallo), Parma, Reggio Calabria (Cittanova) nonché all’estero in Germania (città di Kothen) ed in Albania (Valona) stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale disu richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone il carcere per 52 uomini e 3 donne: 27 cittadini albanesi, 23 nigeriani, 4 italiani e 1 gambiano. Leggi anche:, blitz all’alba: tre associazioni vendevano droga tra ...

Advertising

repubblica : Roma capitale dello smistamento di marijuana. Operazione internazionale antidroga, 55 arresti: I carabinieri scopro… - matteosalvinimi : #Salvini: Dispiaciuto perché poco fa Bertolaso ha detto che ha tantissimo da fare in Lombardia e quindi non pensa d… - rtl1025 : ?? E' finito in tragedia un inseguimento alla periferia di #Roma. Una ragazza di 17 anni anni è morta dopo essere st… - Audry82194065 : RT @repubblica: Roma capitale dello smistamento di marijuana. Operazione internazionale antidroga, 55 arresti: I carabinieri scoprono tre o… - Llukas79 : RT @Gitro77: Roma è la capitale ed è ridotta in pessime condizioni. È come se uno dei libri più belli al mondo, l'Italia, avesse la coperti… -