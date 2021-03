Advertising

affariroma : Maltempo: Latina va sott'acqua e la Pontina diventa un trappola infernale. E a Roma il caos...… - CarriaggioM : RT @AdamartArt: Cosa tiene legato il sud alla Roma massonica e partitocratica? La busta paga mensile, quasi unica fonte di sostentamento de… - leggoit : Roma, caos maltempo. Pino cade a Corso Trieste vicino al Giulio Cesare. A Fiumicino auto sommersa sotto un ponte - evan7527 : RT @scenarieconomic: Maria Giovanna Maglie: la città di Roma rischia di pagare per il caos della sinistra - lucabattanta : RT @scenarieconomic: Maria Giovanna Maglie: la città di Roma rischia di pagare per il caos della sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Roma caos

Agenzia ANSA

... alla vittoria del Milan sul Verona grazie alle seconde linee, a unasempre più solida. Sia in ... come si faceva a rimanere tranquilli? Complice ildel Torino, però, Gojak non è riuscito a ...Non solocittà è stata colpita dal maltempo . Paura per un automobilista a Fiumicino che si è trovato l'acqua ai finestrini mentre transitava sotto al ponte in via della Muratella. E' accaduto ...Spunta a sorpresa “Red Zone” la nuova opera di street art di Nello Petrucci nella centralissima via Plinio, a Pompei. Sembrerebbe quasi una provocazione, vista la posizione, a pochi passi dall’ingress ...Dov’è finita la Lazio? La domanda è ormai diventata consueta fra i tifosi biancocelesti. Per buona parte della scorsa stagione, gli uomini di Inzaghi hanno espresso forse il miglior calcio in Italia.