Roma – Arrestate 55 persone che trafficavano droga dall’Albania verso la Capitale (Di martedì 9 marzo 2021) Gli stupefacenti venivano smistati in ambito nazionale ed europeo. Fra gli arrestati in fase di indagini anche la donna che uccise i figli a Rebibbia. Corrieri della droga, incensurati, partivano dalla stazione bus ‘Tibus’, diretti in tutta Italia e all’estero, nascondendo grandi quantitativi di marijuana tra i propri effetti personali e i capi di vestiario, Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 marzo 2021) Gli stupefacenti venivano smistati in ambito nazionale ed europeo. Fra gli arrestati in fase di indagini anche la donna che uccise i figli a Rebibbia. Corrieri della, incensurati, partivano dalla stazione bus ‘Tibus’, diretti in tutta Italia e all’estero, nascondendo grandi quantitativi di marijuana tra i propri effetti personali e i capi di vestiario,

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico inte… - OmbraDuca : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico internazi… - brichiel : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico internazi… - marinellafly12 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico internazi… - Simo07827689 : RT @virginiaraggi: Grazie a Carabinieri, Direzione distrettuale antimafia e Tribunale di Roma per maxi-operazione contro traffico internazi… -