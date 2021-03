Roma, Appello bis Mondo di mezzo: 10 anni a Carminati, 12 e 10 mesi a Buzzi. Caduta accusa mafiosa (Di martedì 9 marzo 2021) E' stato condannato a 10 anni dalla prima Corte d'Appello di Roma, l'ex Nar, Massimo Carminati nel processo di Appello bis al Mondo di mezzo. I giudici hanno, invece, inflitto 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative Romane. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di associazione mafiosa e chiesto il ricalcolo della pena. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 9 marzo 2021) E' stato condannato a 10dalla prima Corte d'di, l'ex Nar, Massimonel processo dibis aldi. I giudici hanno, invece, inflitto 12e 10a Salvatore, il ras delle cooperativene. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l'di associazionee chiesto il ricalcolo della pena. L'articolo proviene da Firenze Post.

