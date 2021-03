Rocco Casalino | “Nel Pd cancri da estirpare” | la frase choc in diretta

(Di martedì 9 marzo 2021) Polemiche contro, ex portavoce di Conte che afferma: “Nel Pdda”, lain. “Nel Pd, ci sono persone straordinarie come Nicola Zingaretti e Dario Franceschini, ma ci sono deiche vanno estirpati”, parola di, ex portavoce di Conte, intervenuto oggi insu Raiuno nel corso della trasmissione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

a_padellaro : L'ODIO ANTI-M5S E DUE CONSIGLI ALL'EX PREMIER - Nell’autobiografia Il Portavoce, Rocco Casalino racconta che, nel 2… - whatsgoingahn : Rocco Casalino never misses - news_mondo_h24 : Casalino: “Nel Pd ci sono cancri da estirpare”. L’ex portavoce di Conte poi si scusa - ninoBertolino : RT @ilgiornale: Nell'ennesima intervista televisiva, Rocco Casalino ha attaccato il Partito democratico per difendere Nicola Zingretti, fre… - bCreativo_ : Oggi, il PD, scopre Rocco #Casalino. Buongiorno Principessa! -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

Il Tempo

'Nel Pd ci sono cancri da estirpare', bufera per le parole di ...Cosìsulle dimissioni di Nicola Zingaretti da Segretario, intervenendo a 'Oggi è un altro giorno' su Rai Uno. 'Mi dispiace moltissimo' ma 'ha fatto una cosa intelligente altrimenti lo ...Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l'espressione usata. Ciò che volevo dire è che il PD è una comunità fat ...AGI - "Cancri da estirpare". Rocco Casalino si riferisce con queste parole ad "alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche il bello del Partito Democratico". Parole pesanti, come fa no ...