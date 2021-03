Rocco Casalino e i “cancri da estirpare” nel Pd | VIDEO

(Di martedì 9 marzo 2021) Parole forti. Troppo forti. Sta facendo rumore la dichiarazione rilasciata dadurante la sua intervista a Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda ogni pomeriggio su Rai1 e condotta da Serena Bortone. Nel mirino dell’ex portavoce dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ci sono alcune personalità del Partito Democratico, definite “da”. Immediate le reazioni dei dem.e idanel Partito Democratico “Io ho capito una cosa – ha dettorispondendo a una domanda di Serena Bortone (puntata disponibile su RaiPlay) -. Nel Partito Democratico ci sono alcune persone che sono straordinarie. Noi del MoVimento li abbiamo anche attaccati, e ...

Così l'ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, torna a scusarsi per le espressioni usate nei confronti del Pd. LE REAZIONI DEGLI ESPONENTI DEL PD Le risposte alle dichiarazioni di Casalino. Romano: "Vertici Rai rispondano in Vigilanza". Sensi: "Casalino abbia rispetto" "Cancri da estirpare nel Pd". Bufera su Rocco Casalino per le sue valutazioni sul Pd e sull'espressione utilizzata per indicare una parte dei dem. L'esponente 5 stelle, ex portavoce di Giuseppe Conte, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. Il senatore e presidente della Commissione Affari Costituzionali, Dario Parrini, chiede che sia tutto il partito a stigmatizzare le parole di Casalino: «Insultando una parte del Pd (che secondo lui sono "cancri da estirpare") Casalino insulta tutto il Pd». «Ci sono alcune persone del Pd che sono straordinarie come Zingaretti e anche Franceschini che ho conosciuto. E poi ci sono alcuni cancri che riescono a distruggere il bello del Pd».