Robinho condannato a 9 anni. Le motivazioni della sentenza: "Stupro brutale" (Di martedì 9 marzo 2021) La Corte d'Appello di Milano ha reso note le motivazioni della sentenza che a dicembre ha confermato le condanne a 9 anni di carcere per Robinho e per un amico, Ricardo Falco, per violenza sessuale di gruppo su una ragazza che all'epoca, nel 2013, aveva 23 anni. Il giocatore, che ai tempi vestiva la maglia del Milan, e i suoi "complici" hanno manifestato "particolare disprezzo" nei confronti "della vittima che è stata brutalmente umiliata". La difesa di Robinho aveva da subito ammesso che la denuncia della ragazza fosse arrivata solo per estorcere denaro a Robinho, vista la sua ottimale condizione economica. Secondo le indagini, il brasiliano e i suoi 4 complici che si sono resi irreperibili, la sera del 22 gennaio

