Riunione d'urgenza del Cts richiesta dal Governo: si valutano nuove misure restrittive anti-Covid (Di martedì 9 marzo 2021) È in corso la Riunione d'urgenza del Comitato Tecnico Scientifico richiesta dal premier Draghi per valutare eventuali nuove misure restrittive anti Coronavirus. Riunione d'urgenza del Cts: cosa potrebbe cambiare ora Sono varie le ipotesi sul tavolo degli esperti, tra queste si sta valutando l'introduzione del criterio di 250 casi ogni 100mila abitanti per entrare in zona rossa. A gennaio i tecnici avevano già fatto questa proposta ma era stata respinta dalle Regioni. Si pensa anche ad un'ulteriore stretta nei weekend, con chiusure generalizzate e zone rosse più rigide come venne fatto a Codogno e negli altri comuni durante la prima ondata del Coronavirus. Il virologo Andrea Cristanti ha spiegato che ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 9 marzo 2021) È in corso lad'del Comitato Tecnico Scientificodal premier Draghi per valutare eventualiCoronavirus.d'del Cts: cosa potrebbe cambiare ora Sono varie le ipotesi sul tavolo degli esperti, tra queste si sta valutando l'introduzione del criterio di 250 casi ogni 100mila abitper entrare in zona rossa. A gennaio i tecnici avevano già fatto questa proposta ma era stata respinta dalle Regioni. Si pensa anche ad un'ulteriore stretta nei weekend, con chiusure generalizzate e zone rosse più rigide come venne fatto a Codogno e negli altri comuni durante la prima ondata del Coronavirus. Il virologo Andrea Cristha spiegato che ...

Ultime Notizie dalla rete : Riunione urgenza Meghan: palazzo reale sotto pressione, riunione d'urgenza La corte "non intende farsi dettare i tempi" di una risposta, ha riferito oggi la Bbc, precisando di aver saputo tuttavia ufficiosamente di una riunione di emergenza svoltasi nelle scorse ore fra i ...

Coronavirus, zona rossa in tutta Italia: l'ipotesi del governo per il weekend In queste ore il governo discute su un nuovo Dpcm d'urgenza: bisogna modificare quello entrato in ... Questa mattina di 9 marzo è prevista una riunione straordinaria tra Comitato Tecnico Scientifico ed ...

Il Dpcm verrà modificato, riunione d’urgenza con il Cts: ma la Sicilia potrebbe restare gialla PalermoToday Lockdown, riunione urgente Cts: Crisanti invoca un piano finale Mentre il governo ha convocato una riunione urgente con il Comitato tecnico scientifico per decidere le misure di una possibile nuova stretta anti ...

Meghan: palazzo reale sotto pressione, riunione d'urgenza (ANSA) - LONDRA, 09 MAR - Crescono le pressioni sul palazzo reale britannico a rompere l'imbarazzato silenzio seguito alle clamorose rivelazioni fatte dai duchi di Sussex nell'intervista alla Cbs amer ...

