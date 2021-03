Riccio africano salvato dalla polizia | ora cerca casa

Advertising

IL GIORNO

Lecco, 9 marzo 2021 " Mohamed è scappato e si è perso e ora cerca chi lo ha smarrito per tornare a casa o una nuova famiglia che voglia prendersene cura. Mohamed è un cucciolo di. E' stato trovato in strada a Belledo, quartiere di Lecco , dagli agenti della Polizia provinciale che se ne sono fatti carico e lo hanno affidato ad un veterinario di fiducia perché ...E l'animale più strano che hai visitato? C'è stato il, la puzzola, ma in assoluto voterei l'armadillo, che è preistorico, stranissimo con corazza meravigliosa e si chiamava Mirtilla ...Lecco, 9 marzo 2021 – Mohamed è scappato e si è perso e ora cerca chi lo ha smarrito per tornare a casa o una nuova famiglia che voglia prendersene cura. Mohamed è un cucciolo di riccio africano. E' s ...